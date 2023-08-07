Коновалов: «Зениту» в этом сезоне будет не так легко, как в прошлом

«В матче «Динамо» и «Зенита» получился непредсказуемый результат с учётом того, что бело-голубые начали чемпионат не очень хорошо. Как и «Зенит». Питерцам в этом сезоне не будет так легко, как в прошлом. Это видно сейчас.



Раньше «Зенит» больше владел инициативой, больше контролировал мяч и больше играл в атаке, поэтому и моментов у своих ворот почти не имел. А сейчас их стало возникать больше. Соответственно, все проблемы сразу стали видны.



«Зенит» всё равно лучшая команда нашего чемпионата. Просто в этом сезоне они пойдут не такой победной поступью, как в прошлом, в силу разных причин. Чемпионат становится интереснее, потому что у нас не один лидер», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».