Смородская ответила на критику экс‑футболиста «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не считает нужным комментировать критическое высказывание в своей адрес со стороны бывшего игрока команды Станислава Иванова.
Ранее Иванов в беседе с Metaratings.ru заявил, что Смородская «ухудшила ситуацию в клубе во всех отношениях, погубила многих футболистов, испортила отношения с Юрием Семиным».
— Про Иванова и его комментарий даже говорить не хочу. Если хотите, разговаривайте с ним. Он ничего из себя не представлял: ни как человек, ни как игрок. Все! — сказала Смородская Sport24.
Смородская занимала пост президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год, в 2015 году столичная команда завоевала Кубок России.
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