Азербайджанский футбольный клуб бесплатно получил бразильского игрока

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» бесплатно подписал бразильского нападающего Андре Синъясики, игравшего за американский «Шарлотт», передает агентство Report. Футболист смог получить статус свободного агента в американской лиге MLS, чтобы перейти в новую команду. Он подписал контракт на два года.

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Игрок очень хотел поработать с новым тренером «Нефтчи» Адрианом Муту, из-за чего отказался от предложения из турецкой Суперлиги. Transfermarkt оценивает Синъясики в €3 млн. Report отмечает, что получить такого игрока бесплатно — это большой успех трансферной политики «Нефтчи».

Ранее NEWS.ru изучал, как семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси живет в США и с кем общается в новой команде. Аргентинец в ночь на понедельник оформил очередной дубль за «Интер Майами», а за четыре матча стал лучшим бомбардиром клуба.