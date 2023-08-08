«Зенит» попросил КДК отменить красную карточку Барриоса

«Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Вильмару Барриосу. Что касается Макарова и «Динамо», мы их также пригласили на заседание. Московский клуб предоставил все необходимые медицинские документы по Денису», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».