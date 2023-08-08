Решение о взыскании с Газизова в пользу "Спартака" 92 млн рублей вступило в силу

"Там очень много юридических моментов, я сам в них не разбираюсь до конца, в любом случае этому когда-то придет определенный конец, договоримся, выйдем на самое основное решение, но я думаю, что везде есть здравый смысл. Сегодняшний иск от "Спартака"? Все равно это все вокруг одного дела крутится, только, наверное, разные направления, но тут больше юридическая борьба. Я буду двигаться дальше, везде до конца, деваться некуда", - добавил Газизов.