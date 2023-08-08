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«Ничего удивительного, так оно и есть». Колосков о признании Семака лучшим тренером прошлого сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак был заслуженно признан лучшим специалистом минувшего сезона и в этом нет ничего удивительного, заявил «Матч ТВ» почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Колосков высказался о признании Семака лучшим тренером прошлого сезона
© ФК "Зенит"

Ранее РФС признал Семака лучшим тренером по итогам сезона 2022/23, а «Зенит» — лучшей командой. Лучшим футболистом минувшего чемпионата же стал выступавший за «сине бело голубых» Малком. Бюро исполкома РФС утвердило соответствующие решения во вторник, 8 августа.

— Ничего удивительного, так оно и есть. «Зенит» по всем показателям заслужил звание лучшей команды, а здесь огромная заслуга тренера. Это все объективно и совершенно справедливо.

Что касается Малкома, то полгода говорил, что последние два сезона он являлся абсолютно лучшим футболистом российского чемпионата, — сказал Колосков «Матч ТВ».

Летом бразильский нападающий перешел из «Зенита» в саудовский «Аль Хиляль».

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