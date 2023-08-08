Колосков высказался о признании Семака лучшим тренером прошлого сезона

— Ничего удивительного, так оно и есть. «Зенит» по всем показателям заслужил звание лучшей команды, а здесь огромная заслуга тренера. Это все объективно и совершенно справедливо.



Что касается Малкома, то полгода говорил, что последние два сезона он являлся абсолютно лучшим футболистом российского чемпионата, — сказал Колосков «Матч ТВ».