Колосков высказался о признании Семака лучшим тренером прошлого сезона

«Ничего удивительного, так оно и есть». Колосков о признании Семака лучшим тренером прошлого сезона
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак был заслуженно признан лучшим специалистом минувшего сезона и в этом нет ничего удивительного, заявил «Матч ТВ» почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Ранее РФС признал Семака лучшим тренером по итогам сезона 2022/23, а «Зенит» — лучшей командой. Лучшим футболистом минувшего чемпионата же стал выступавший за «сине бело голубых» Малком. Бюро исполкома РФС утвердило соответствующие решения во вторник, 8 августа.
— Ничего удивительного, так оно и есть. «Зенит» по всем показателям заслужил звание лучшей команды, а здесь огромная заслуга тренера. Это все объективно и совершенно справедливо.
Что касается Малкома, то полгода говорил, что последние два сезона он являлся абсолютно лучшим футболистом российского чемпионата, — сказал Колосков «Матч ТВ».
Летом бразильский нападающий перешел из «Зенита» в саудовский «Аль Хиляль».