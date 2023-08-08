Экс-футболист ЦСКА может продолжить карьеру в Азербайджане

Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время. Оланаре уже находится в Баку для осуществления трансфера в «Нефтчи».

В августе 2018 года ЦСКА объявил о расторжении контракта с Оланаре по обоюдному согласию. Аарон перешёл в стан армейцев из «Гуанчжоу Фули» в 2016 году. В составе ЦСКА он провёл 28 матчей и стал автором четырёх забитых мячей. Ранее он выступал в Нигерии и Норвегии. Во второй половине сезона-2017/2018 Оланаре выступал на правах аренды за пермский «Амкар».