Футболист клуба РПЛ сравнил уровень чемпионатов России и Сербии

Защитник калининградской «Балтики» Никола Радмановац сравнил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) и чемпионата Сербии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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По словам игрока, турниры совершенно не похожи.

«Здесь есть большая разница. Российский чемпионат гораздо сильнее», — заявил Радмановац.

Серб играет за «Балтику» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне он провел три матча в составе калининградского клуба, в которых не отметился результативными действиями.