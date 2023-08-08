$96.57+1.76106.05+2.22

Стали известны результаты вскрытия тела экс‑голкипера ЦСКА Вениамина Мандрыкина

У бывшего голкипера московского ЦСКА Вениамина Мандрыкина на фоне продолжительной болезни не выдержало сердце, это показало вскрытие тела, рассказала «Матч ТВ» сестра экс футболиста Жанна Мандрыкина.

Стали известны результаты вскрытия тела экс‑вратаря Мандрыкина
© Матч ТВ

О смерти Мандрыкина на 42 м году жизни стало известно 6 августа. Позже сестра игрока рассказала «Матч ТВ», что Вениамин скончался от инфаркта.

— Вскрытие было вчера, диагноз подтвердили. На фоне продолжительной болезни не выдержало сердце, — сказала Мандрыкина «Матч ТВ».

Мандрыкин в составе ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, четыре раза завоевал Кубок страны, три раза — Суперкубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА. Вратарь провел два матча за сборную России.