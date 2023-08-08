Стали известны результаты вскрытия тела экс‑вратаря Мандрыкина

У бывшего голкипера московского ЦСКА Вениамина Мандрыкина на фоне продолжительной болезни не выдержало сердце, это показало вскрытие тела, рассказала «Матч ТВ» сестра экс футболиста Жанна Мандрыкина.

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О смерти Мандрыкина на 42 м году жизни стало известно 6 августа. Позже сестра игрока рассказала «Матч ТВ», что Вениамин скончался от инфаркта.

— Вскрытие было вчера, диагноз подтвердили. На фоне продолжительной болезни не выдержало сердце, — сказала Мандрыкина «Матч ТВ».