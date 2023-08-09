Каррера возглавит сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя

Итальянец приедет в Россию.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера приедет в Россию для участия в ретро-матче между легендами красно-белых и сборной мира. Итальянец будет руководить командой мира.

«Да, РФС действительно пригласил меня на матч памяти Цымбаляря. Я приеду в Россию!» — приводит слова Карреры «Спорт-экспресс».

Отмечается, что в составе сборной мира на матче сыграют Эмануэль Адебайор, Фернандо Морьентес, Сантьяго Канисарес, Флоран Малуда и многие другие легенды мирового футбола. В составе «Спартака» будут участвовать в этой встрече легенды клуба, выступавших за красно-белых в 90-е годы, а также известные легионеры — Робсон, Маркао и Тчуйсе.

Илья Цымбаларь вместе со «Спартаком» шесть раз становился чемпионом России и дважды завоёвывал Кубок страны. На его счету 204 матча, 54 забитых мяча и 40 результативных передач. Футболист умер 28 декабря 2013 года из-за проблем с сердцем.