Алексей Стукалов покинул пост главного тренера «Ротора»
Российский специалист Алексей Стукалов больше не является главным тренером волгоградского «Ротора». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«АНО СК «Ротор» и главный тренер команды решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Мы благодарим Алексея Борисовича за проделанную работу, профессионализм и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Файзулин», — говорится в официальном заявлении клуба.
«Ротор» выступает в ЛЕОН-Второй лиге в золотой группе Дивизиона А. После четырёх стартовых игр сезона волгоградцы находятся на последней позиции турнирной таблицы, набрав три очка. Всего в группе играют 10 команд.
Ранее Алексей Стукалов возглавлял саратовский «Сокол», московский «Велес» и «Уфу».