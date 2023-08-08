Стукалов покинул пост главного тренера «Ротора»

«АНО СК «Ротор» и главный тренер команды решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон.



Мы благодарим Алексея Борисовича за проделанную работу, профессионализм и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!



Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Файзулин», — говорится в официальном заявлении клуба.