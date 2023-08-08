Гол Сарвели принес «Локомотиву» победу в кубковом матче с «Рубином»

Поединок закончился победой москвичей со счётом 1:0. Казанцы владели игровым преимуществом, но так и не смогли взломать оборону соперника. А «Локо» забил после ошибки голкипера Никиты Яновича, который неудачно вышел из ворот на угловом. В итоге Владислав Сарвели головой отправил мяч в незащищённую цель на 63-й минуте.