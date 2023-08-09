«ПСЖ» готов отпустить Неймара, приоритет бразильца — МЛС
Французский «ПСЖ» готов расстаться с нападающим команды Неймаром. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, парижский клуб готов продать футболиста в текущее трансферное окно. Тренерский штаб «ПСЖ» во главе с Луисом Энрике не будет препятствовать возможному уходу Неймара.
Возвращение Неймара в «Барселону» очень маловероятно из-за финансовой ситуации в каталонском клубе.
У Неймара есть три варианта продолжения карьеры: АПЛ, МЛС и чемпионат Саудовской Аравии.
Переход в клуб из Саудовской Аравии наименее привлекателен для Неймара, а вариант продолжения карьеры в МЛС наиболее приоритетен.
Ключевым фактором в решении Неймара стало отношение к нему со стороны активных болельщиков «ПСЖ».
Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года.
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