ПСЖ готов отпустить Неймара

Французский «ПСЖ» готов расстаться с нападающим команды Неймаром. Об этом сообщает Relevo.

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По информации источника, парижский клуб готов продать футболиста в текущее трансферное окно. Тренерский штаб «ПСЖ» во главе с Луисом Энрике не будет препятствовать возможному уходу Неймара.

Возвращение Неймара в «Барселону» очень маловероятно из-за финансовой ситуации в каталонском клубе.

У Неймара есть три варианта продолжения карьеры: АПЛ, МЛС и чемпионат Саудовской Аравии.

Переход в клуб из Саудовской Аравии наименее привлекателен для Неймара, а вариант продолжения карьеры в МЛС наиболее приоритетен.

Ключевым фактором в решении Неймара стало отношение к нему со стороны активных болельщиков «ПСЖ».