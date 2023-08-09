Федун объяснил трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»

«Удивился ли, что в «Спартак» перешел Медина? Нет, почему. Это бизнес — где интереснее, туда и переходят. Главное, чтобы он хорошо играл и радовал болельщиков. Пока рано что-то говорить, посмотрим», — сказал Федун.