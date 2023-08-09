Федун объяснил трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»

Андрей Федун назвал бизнесом переход полузащитника Медины из ЦСКА в "Спартак"
Бывший член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун заявил, что не удивился переходу парагвайского футболиста Хесуса Медины из ЦСКА в стан красно-белых. Его слова передает «РБ Спорт».
«Удивился ли, что в «Спартак» перешел Медина? Нет, почему. Это бизнес — где интереснее, туда и переходят. Главное, чтобы он хорошо играл и радовал болельщиков. Пока рано что-то говорить, посмотрим», — сказал Федун.
Медина, который пропустил стартовые игры сезона из-за мышечного повреждения, дебютировал за «Спартак» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Футболист вышел на замену на 58-й минуте, забив мяч через 47 секунд после того, как появился на поле.
Парагваец перешел в «Спартак» в это летнее трансферное окно за €6 млн. Он стал первым футболистом за 29 лет, который совершил прямой переход из ЦСКА в «Спартак».