Защитник «Зенита» Эракович признался, что его кумиром был экс-игрок «Спартака»

«Кто был моим кумиром и примером для подражания по игровой позиции и кто лучший защитник в мире? Сейчас? Лучший защитник в наши дни… Не знаю. Пару лет назад таким игроком для меня был Серхио Рамос. А в Сербии идолом и примером в детстве был Неманья Видич», — сказал Эракович в видео на YouTube-канале «Зенита».