Швец вернулся в расположение «Ахмата» после травмы

Полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец, получивший травму на предсезонных сборах, прибыл в расположение команды и через пять дней начнёт заниматься на поле, сообщила пресс-служба клуба.

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В межсезонье 30-летний футболист получил перелом второй плюсневой кости стопы в игровом столкновении на тренировке и три недели, после чего три недели проходил на костылях.

— Всё это время он занимался в тренажёрном зале. Ждем Антона на поле и в официальных играх! — говорится в сообщение «Ахмата».

В прошлом сезоне Швец провел за «Ахмат» 33 матча, забил два мяча, отдал две голевые передачи и получил 14 жёлтых карточек.