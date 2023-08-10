Швец вернулся в расположение «Ахмата» после травмы

Полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец, получивший травму на предсезонных сборах, прибыл в расположение команды и через пять дней начнёт заниматься на поле, сообщила пресс-служба клуба.
В межсезонье 30-летний футболист получил перелом второй плюсневой кости стопы в игровом столкновении на тренировке и три недели, после чего три недели проходил на костылях.
— Всё это время он занимался в тренажёрном зале. Ждем Антона на поле и в официальных играх! — говорится в сообщение «Ахмата».
В прошлом сезоне Швец провел за «Ахмат» 33 матча, забил два мяча, отдал две голевые передачи и получил 14 жёлтых карточек.
В четверг, 10 августа, «Ахмат» примет калининградскую «Балтику» в рамках 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ. Начало матча — в 20:00 по московскому времени. Прямую трансляцию смотрите с 19:45 на канале «Матч ТВ» и с 19:55 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР.