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Черчесову предложили возглавить "Спартак" в матче памяти Цымбаларя

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ему предложили возглавить московский «Спартак» в ретроматче памяти футболиста Ильи Цымбаларя со сборной мира, передает «Чемпионат.com».

Черчесову предложили возглавить «Спартак» на один матч
© globallookpress.com

«Сын Ильи написал мне, позвал. Это большое дело, что такой матч памяти Цымбаларя состоится. Для меня большая честь, что меня пригласили. Если буду в Москве и без клуба, то, конечно, приму участие», — сказал Черчесов.

Олег Цымбаларь, сын бывшего игрока «Спартака» Ильи Цымбаларя, рассказал, что встреча должна пройти на домашнем стадионе москвичей 9 сентября.

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Илья Цымбаларь выступал за красно-белых с 1993 по 1999 год. За это время он стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.

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