Черчесову предложили возглавить «Спартак» на один матч

Черчесову предложили возглавить "Спартак" в матче памяти Цымбаларя
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ему предложили возглавить московский «Спартак» в ретроматче памяти футболиста Ильи Цымбаларя со сборной мира, передает «Чемпионат.com».
«Сын Ильи написал мне, позвал. Это большое дело, что такой матч памяти Цымбаларя состоится. Для меня большая честь, что меня пригласили. Если буду в Москве и без клуба, то, конечно, приму участие», — сказал Черчесов.
Олег Цымбаларь, сын бывшего игрока «Спартака» Ильи Цымбаларя, рассказал, что встреча должна пройти на домашнем стадионе москвичей 9 сентября.
Илья Цымбаларь выступал за красно-белых с 1993 по 1999 год. За это время он стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.
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