«Ливерпуль» перебил предложение «Челси» по Мойсесу Кайседо

«Ливерпуль» перебил предложение лондонского «Челси» по полузащитнику «Брайтона» Мойсесу Кайседо. Об этом сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу в своём «твиттере».

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По сведениям источника, тем фактом, что мерсисайдцы сделали более интересное предложение «Брайтону», может объясняться желание «Челси» активизироваться в борьбе за полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа. Вместе с тем отмечается, что сам Мойсес Кайседо по-прежнему хочет перейти в «Челси».

Напомним, ранее сообщалось, что 21-летний эквадорский полузащитник может стать игроком «Челси» до конца текущей недели.