«Динамо» победило «Краснодар» в матче с семью голами

Сегодня, 9 августа, на стадионе «ВТБ Арена им.Льва Яшина» в Москве состоялся матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» и «Краснодаром». Подопечные Марцела Лички одержали непростую победу – 4:3.

К 35-й минуте бело-голубые вели в два мяча, отличились Даниил Фомин и Вячеслав Грулёв. Затем Никита Кривцов сократил отставание «Краснодара», а после перерыва «быки» сравняли счёт усилиями Кевина Ленини – 2:2.

На 67-й минуте Вячеслав Грулёв отправил третий мяч в ворота гостей, на него с пенальти ответил Джон Кордоба – 3:3. Развязка наступила на шестой компенсированной минуте, когда точным ударом отметился Арсен Захарян.