Акинфеев снова стал «Вратарем года»
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в 11-й раз получил приз конкурса «Вратарь года» имени Льва Яшина, которая присуждается с 1960 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Церемония награждения прошла на домашнем стадионе ЦСКА перед кубковой игрой с воронежским «Факелом». Помимо Акинфеева на приз претендовали еще 26 футболистов. Обладатель награды определялся голосованием читателей, редакции «Коммерсантъ» и экспертов. В первом случае лидером стал голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня. Эксперты присудили первое место Акинфееву, а читатели поставили его на третье.
«Редакция присоединяется к экспертному выбору, приз имени Льва Яшина достается Игорю Акинфееву», — сообщил «Коммерсантъ».
Голкипер ЦСКА является рекордсменом по количеству побед в этом конкурсе. Он также получал награду в 2004-2006, 2008-2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 годах.