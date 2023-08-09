Акинфеев снова стал «Вратарем года»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в 11-й раз получил приз конкурса «Вратарь года» имени Льва Яшина, которая присуждается с 1960 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Церемония награждения прошла на домашнем стадионе ЦСКА перед кубковой игрой с воронежским «Факелом». Помимо Акинфеева на приз претендовали еще 26 футболистов. Обладатель награды определялся голосованием читателей, редакции «Коммерсантъ» и экспертов. В первом случае лидером стал голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня. Эксперты присудили первое место Акинфееву, а читатели поставили его на третье.

«Редакция присоединяется к экспертному выбору, приз имени Льва Яшина достается Игорю Акинфееву», — сообщил «Коммерсантъ».