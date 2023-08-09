Норманн покинул "Динамо" из-за попадания дронов в Москва-Сити

«Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства он уехал из страны в целях своей безопасности. Мы с его позицией не согласны. Вместе с «Ростовом» отправимся в арбитраж. Нас ждёт суд», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.