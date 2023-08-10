Агент Тикнизяна подтвердил интерес «Вердера» к игроку

Московский клуб хочет выручить с продажи армянского защитника не менее € 5 млн.
Агент Александр Клюев прокомментировал будущее защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна. В услугах футболиста заинтересован «Вердер».
«Интерес «Вердера» имеется. Всё остальное сказал спортивный директор «Локомотива». Добавить мне нечего. Желание Тикнизяна? Наир готовится к матчу предстоящего тура», — цитирует Клюева «Спорт-экспресс».
Ранее спортивный директор «Локомотива» сообщил, что «Вердер» предложил за Тикнизяна менее € 4 млн.
Тикнизян перешёл в «Локомотив» из московского ЦСКА летом 2021 года. В прошлом сезоне он провёл в составе москвичей 29 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
В трёх играх стартовавшего сезона 24-летний футболист забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.