Агент Тикнизяна подтвердил интерес «Вердера» к игроку

«Интерес «Вердера» имеется. Всё остальное сказал спортивный директор «Локомотива». Добавить мне нечего. Желание Тикнизяна? Наир готовится к матчу предстоящего тура», — цитирует Клюева «Спорт-экспресс» .

Тикнизян перешёл в «Локомотив» из московского ЦСКА летом 2021 года. В прошлом сезоне он провёл в составе москвичей 29 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.