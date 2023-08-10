Энрике сообщил пяти игрокам ПСЖ, что не рассчитывает на них

Сразу несколько футболистов основного состава французского «ПСЖ» были поставлены в известность главным тренером команды Луисом Энрике и спортивным директором клуба Луишем Кампушем, что на них не рассчитывают в новом сезоне. Об этом сообщает RMC Sport.

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По информации источника, тренер и спортивный директор сообщили об этом нападающим Неймару и Уго Экитике, полузащитникам Марко Верратти и Ренату Саншешу и защитнику Хуану Бернату.