Темников рассказал, как Рамзан Кадыров тренировался с «Тереком» и выходил на поле

«Когда я играл в «Тереке», Рамзан Кадыров был близок к команде? Да, мог в тренировках поучаствовать, выйти на поле. Приезжал к нам с охранниками и бил по воротам. Все с шутками: «Смотрите, как умею». А однажды после успешной игры с ЦСКА Кадыров меня очень тепло поздравил. Подошел, обнял: «Хорош, молодец!» Мы победили дома 2:0, а я и правда так хорошо сыграл, что на всю жизнь запомнил.



Был ли суров Даудов, который тогда уже больше занимался командой? Помню, не могли выиграть семь матчей к ряду, и он нас штрафовал. Но и премии давали хорошие. Не сыпали в кормушку, как при Гуллите, но вот за победу над ЦСКА мы получили 500 тысяч рублей. В моей карьере это самые большие премиальные», — приводит слова Темникова Sport24.