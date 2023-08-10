Экс-игрок "Динамо" рассказал о закрытии брянского клуба из-за долгов

«Все начиналось нормально, и спонсор хороший. Тренер старой закалки, очень старой. Постоянно отчитывал. Когда мы проигрывали, Петраков садился на скамейку и обижался.



А под Новый год Путин дал пресс-конференцию и что-то сказал про «ЭнергоСтрим», генерального спонсора «Динамо». И тут все накрылось, зарплату с того момента мы не получали — с декабря по июнь. Я подал документы в палату, но тут команду лишили профессионального статуса — и все», — сказал Темников.