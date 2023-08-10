Экс-игрок «Зенита» ответил Семаку, принизившему значимость Кубка России

«Я не знаю, почему у профессионалов, у тренеров такое отношение к Кубку России. С чего они взяли, что это не самый важный турнир. Как может профессиональный тренер так говорить о турнире?! Они профессионалы: должны заставлять игроков играть в футбол.



Не тренера задача определять, какой второсортный турнир, а какой нет. Мы же не обсуждаем: есть ли второсортные футболисты или нет? Этот турнир всегда был почетным, особенно в советское время», — сказал Чухлов.