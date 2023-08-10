Полузащитник «Урала» приостановил карьеру и начал обучение на тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что полузащитник «шмелей» Олег Шатов вновь принял решение приостановить игровую карьеру и начать обучение на тренера.

«Шатов решил начать учиться на тренера и решил пока приостановить карьеру. Дай бог, чтобы у него всё получилось», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Олег Шатов вернулся в клуб из Екатеринбурга в феврале 2022 года. В сезоне-2021/2022 он провёл за уральцев 14 матчей, стал автором одного забитого мяча и четырёх результативных передач. В минувшей кампании 33-летний россиянин сыграл в шести официальных матчах и не отметился результативными действиями.