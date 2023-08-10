Полузащитник «Урала» приостановил карьеру и начал обучение на тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что полузащитник «шмелей» Олег Шатов вновь принял решение приостановить игровую карьеру и начать обучение на тренера.
«Шатов решил начать учиться на тренера и решил пока приостановить карьеру. Дай бог, чтобы у него всё получилось», — цитирует Иванова «Матч ТВ».
Олег Шатов вернулся в клуб из Екатеринбурга в феврале 2022 года. В сезоне-2021/2022 он провёл за уральцев 14 матчей, стал автором одного забитого мяча и четырёх результативных передач. В минувшей кампании 33-летний россиянин сыграл в шести официальных матчах и не отметился результативными действиями.
За «Урал» полузащитник играл на заре своей карьеры — в период с 2007 по 2011 год. До этого он выступал в мини-футбольном клубе «ВИЗ-Синара» из Екатеринбурга. Также в его карьере были «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин».