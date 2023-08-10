Защитник «Факела» объяснил замену в первом тайме матча с ЦСКА в Кубке России

«Замена в первом тайме связана с тем, что я получил повреждение в подкате. Надеюсь, ничего страшного. Будет обследование, которое даст заключение, на сколько я выбыл. Надеюсь, что ничего страшного», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.