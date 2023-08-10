Кудряшов оценил вероятность участия в Медиалиге

«Медиалига? Пока я был без команды, пока не мог определиться по своему будущему, мне написал один человек, не знаю из какой команды, и предложил подписать контракт с его командой в Медиалиге.



Я ответил, что пока не готов уйти из профессионального футбола. Дальше не могу загадывать, что будет через полгода-год. Дай Бог, будет здоровье.



Если в профессиональном футболе не будет вариантов, то почему бы не попробовать? Медиафутбол сейчас очень сильно развивается», – сказал защитник «Факела».