Темников раскрыл размер зарплаты, которую ему платили в «Динамо»

«Я не отказался от прописанных [изначально] сумм. Такие потери — реально существенные для игроков ФНЛ. Тем более, у меня тогда не было особых накоплений. Все уходило на ремонт, начатый еще во время «Динамо». Я даже брал кредиты, выходило очень дорого. Плюс у меня трое детей.



Сколько получал в «Динамо»? Получал по возрастающей. Максимальная зарплата, когда вышли в РПЛ — 1,5 миллиона рублей в месяц. По контракту после выхода она увеличивалась до двух. Но новое руководство сказало мне срезать ее, если хочу остаться. Новый контракт я подписывал на меньшие деньги. А судачили, что зарабатывал там бешеные деньги, миллионы евро", — приводит слова Темникова Sport24.