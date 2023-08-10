Крымский футбольный судья Попов погиб в зоне СВО
Глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин рассказал, что в зоне СВО погиб судья организации Константин Попов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Причиной смерти стал взрыв мины. Попову было 25 лет.
«К сожалению, Константин погиб, это правда. Насколько мне известно, он подорвался на мине и умер сегодня в госпитале. Когда будут похороны, неизвестно, но тело привезут, скорее всего, в понедельник», – рассказал Бородкин.
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