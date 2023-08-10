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Крымский футбольный судья Попов погиб в зоне СВО

Глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин рассказал, что в зоне СВО погиб судья организации Константин Попов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Крымский футбольный судья Попов погиб в зоне СВО
© РИА Новости

Причиной смерти стал взрыв мины. Попову было 25 лет.

«К сожалению, Константин погиб, это правда. Насколько мне известно, он подорвался на мине и умер сегодня в госпитале. Когда будут похороны, неизвестно, но тело привезут, скорее всего, в понедельник», – рассказал Бородкин.

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