Губерниев высказался об угрозах Дзюбы в адрес журналиста

«РПЛ и РФС нужно отреагировать на подобные истории. Есть ощущение вседозволенности у футболиста. Так быть не должно. Если отбросить тайные сексуальные желания Дзюбы, что трудно сделать, то он угрожал журналисту, а это не дело. Надо ли сейчас журналисту пугаться Дзюбу? Артем, что с вами происходит?» — сказал Губерниев.