Сборная Швеции обыграла Японию и пробилась в полуфинал женского ЧМ-2023

В пятницу, 11 августа, на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия) прошёл матч 1/4 финала женского чемпионата мира — 2023 по футболу между сборными Японии и Швеции. Встреча завершилась победой скандинавок со счётом 2:1.

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Счёт на 32-й минуте матча открыла защитница Аманда Илестедт. На 51-й минуте полузащитница Филиппа Ангелдал реализовала пенальти и упрочило преимущество шведок. До конца встречи японки сумели лишь сократить отставание в счёте — на 87-й минуте отличилась хавбек Хоноки Хаяси. Примечательно, что этом десятью минутами ранее японки не реализовали пенальти — с точки промахнулась Рико Уэки.

Таким образом, сборная Швеции вышла в полуфинал женского мундиаля, где встретится со сборной Испании.