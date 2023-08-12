Матчи с участием "Локомотива" и "Краснодара" продолжат четвертый тур РПЛ

Программа четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры "Локомотив" - "Крылья Советов", "Оренбург" - "Краснодар" и "Ростов" - "Рубин".

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В первом матче дня московский "Локомотив" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов", встреча пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 15:00 мск. После трех туров железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. "Крылья Советов"пока идут без поражений в чемпионате, в активе самарского клуба семь очков. На неделе оба клуба провели матчи второго тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. 8 августа "Локомотив" на выезде обыграл казанский "Рубин" (1:0), 9 августа "Крылья Советов"на своем поле уступили петербургскому "Зениту"(0:1).

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В матче с "Рубином" не участвовал нападающий "Локомотива" Артем Дзюба, его участие в игре с "Крыльями Советов" остается под вопросом. После кубкового матча главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов сообщил, что у Дзюбы есть определенные проблемы со здоровьем. 11 августа футболист сообщил в своем Telegram-канале, что поддержит "Локомотив" на стадионе.

"Немного загрустил, так как получил небольшое повреждение. Завтра игра у ребят, давайте поддержим, я обязательно приеду на матч, чтобы поддержать ребят, и вы приходите, - сказал Дзюба. - Я еду на базу тренироваться, восстанавливаться. Уверен, что скоро вернусь сильнее, злее, безумно соскучившимся по играм и эмоциям".

В прошлом сезоне "Локомотив" и "Крылья Советов" провели два матча, обе игры завершились вничью с одинаковым счетом 1:1. До этого в двух матчах РПЛ сильнее оказывались железнодорожники (1:0, 2:0). В последний раз "Крылья Советов" побеждали "Локомотив" 29 сентября 2017 года, встреча 1/16 финала Кубка России в Самаре завершилась со счетом 3:2.

В другом матче дня "Краснодар" на выезде сыграет с "Оренбургом", встреча начнется в 17:30 мск. Краснодарская команда подходит к этому матчу одним из лидеров чемпионата, она занимает третье место с 9 очками в 3 встречах, вторым располагается московский "Спартак" (9), первым - екатеринбургский "Урал" (10 очков после 4 игр). "Оренбург" пока не одержал ни одной победы на старте РПЛ, команда набрала 1 очко и располагается на 14-й позиции. Перед началом сезона "Оренбург" после ухода чеха Марцела Лички в московское "Динамо" возглавил его соотечественник Иржи Ярошик. На неделе команды также выступали в Кубке России, 9 августа "Оренбург" дома победил "Сочи" (2:0), "Краснодар" в тот же день на выезде уступил "Динамо" (3:4).

О других матчах тура

В другом матче дня "Ростов" дома сыграет с "Рубином", встреча начнется в 20:00 мск. Казанская команда пока также не одержала ни одной победы на старте РПЛ, она занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 2 очка. "Ростов" с четырьмя очками располагается на девятой позиции. 8 августа ростовчане на выезде уступили екатеринбургскому "Уралу" (0:1), "Рубин" на своем поле проиграл "Локомотиву" (0:1) в матчах Кубка России.