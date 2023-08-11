Сулейманов сравнил «Зенит» и «Краснодар»

«Почему мы можем стать чемпионами? А почему нет? У нас отличная команда, мы можем стать чемпионами. В России не вижу ни одну команду, которая сильнее всех, выше уровнем.



«Зенит»? Я не считаю, что они уровнем выше «Краснодара». Я смотрел игру нашей команды против них в прошлом сезоне, они не выиграли — счет 2:2. Я всегда считал, что «Краснодар» и «Зенит» — это команды одного уровня, они не были сильнее нас. Наши очные матчи проходили всегда плюс-минус равно. Люди писали, что наши противостояния были чуть ли не лучшими играми десятилетия», — приводят слова Сулейманова «РБ Спорт».