Лев Лещенко высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко рассказал о своем отношении к вероятному переходу 20-летнего форварда бело-голубых Константина Тюкавина в другой российский клуб.

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Ранее журналист-инсайдер Иван Карпов предположил, что зимой Тюкавин может оказаться в «Зените» или ЦСКА. Контракт 20-летнего форварда с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Чтобы соглашение было автоматически продлено еще на год, Тюкавину надо провести 10 матчей в нынешнем сезоне (информация Карпова). Он уже сыграл 5 игр, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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- Уйдет Тюкавин, уйдет Захарян… Уйдут вообще все. Без них футбол не уйдет. Он будет продолжаться - это самое главное. Здесь выбор каждого человека, что ему нужно в жизни: деньги или какие-то спортивные эмоции. Деньги придут… Они все сидят на бабках и думают, что деньги решают все, - отметил Лев Лещенко, которого цитирует bookmaker-ratings.ru .

- Если Тюкавин уйдет в «Зенит», вы будете считать его предателем?

- Нет, не буду считать его предателем, но вряд ли он уйдет в «Зенит». Там есть покрепче игроки.

- Вряд ли он проиграет конкуренцию Кассьерре, Сергееву.

- Тюкавин еще только в самом начале, находится в эмбриональном состоянии, как футболист. Он - хороший молодой игрок. Но не супер классный. Вчера вышел во второй половине (матча Кубка России против «Краснодара». - Прим.) и вообще ничего, практически ни одного момента не было. Тюкавин - человек, которого надо обслуживать. Он сам не созидатель. Игрок эпизода. Как у артистов. Есть блистательный игрок эпизода, но не герой, который может сыграть весь фильм. Или весь матч.

- Может, Тюкавин немного зазвездился после дубля «Зениту»?