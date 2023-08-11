Экс-тренер «Динамо» ответил, нужно ли клубу сохранять Захаряна

«Хотелось бы оставить этого парня. Но футбол – это бизнес. Если за него дадут хорошие деньги, то «Динамо» его продаст. Здесь весь вопрос в цене. За так его никто не отдаст. Но мы видели, как Захарян играл в прошлом сезоне, когда шли все разговоры о «Челси», – сказал Петрушин.