Экс-тренер «Динамо» ответил, нужно ли клубу сохранять Захаряна

Петрушин считает, что «Динамо» нужно сохранить Захаряна
Экс-тренер «Динамо» Алексей Петрушин заявил, что московской команде необходимо сохранить полузащитника Арсена Захаряна. В интервью изданию «Евро-Футбол.ру» он выразил надежду, что футболист продолжить выступать в клубе.
9 августа испанский портал Noticias de Gipuzkoa сообщил, что Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад». Источник отметил, что московский и испанский клубы поддерживают контакт по возможному трансферу игрока. «Динамо», по данным издания, требует за Захаряна 15 млн евро.
«Хотелось бы оставить этого парня. Но футбол – это бизнес. Если за него дадут хорошие деньги, то «Динамо» его продаст. Здесь весь вопрос в цене. За так его никто не отдаст. Но мы видели, как Захарян играл в прошлом сезоне, когда шли все разговоры о «Челси», – сказал Петрушин.
Он также заявил, что не знает, какой игры ожидать от Захаряна в случае его перехода в испанскую команду.
Захаряну 20 лет. За профессиональную команду «Динамо» он начал выступать с 2020 года. Контракт с московским клубом рассчитан до 2024 года.
В сезоне 2022/23 полузащитник сыграл в 23 матчах в РПЛ, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
Портал Transfermakt оценивает Захаряна в 15 млн евро. С 2021 года футболист также вызывается в сборную России.