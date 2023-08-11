Мантуан рассказал о «химии» между российскими и бразильскими игроками «Зенита»

Между российскими и бразильскими футболистами «Зенита» отлично налажено взаимодействие, в клубе позитивная атмосфера, заявил хавбек «сине бело голубых» Густаво Мантуан.

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В составе «Зенита» выступают восемь бразильских легионеров: Дуглас Сантос, Марио Фернандес, Роберт Ренан, Родригао, Вендел, Мантуан, Клаудиньо и Ду Кейрос. Двое из них — Фернандес и Клаудиньо — имеют российские паспорта.

— В команде очень много бразильцев, а зимой приедет еще и Педро. Как проходит общение с российскими игроками? Есть ощущение, что «Зенит» — это уже бразильский клуб?

— Такого ощущения нет. Есть большое количество бразильцев, но и российских игроков достаточно. У нас крутая химия внутри команды, всё скомбинировано. Россияне помогают нам, мы им. И существуем в гармонии. Результат в последние годы лучше всего показывает, что атмосфера хорошая.

— С кем из русских ребят ты ближе всего общаешься? Что уже знаешь на русском языке?

— Со всеми. С кем то чуть больше, с кем то меньше. Чаще — с Коваленко, Мостовым. Вообще я общительный, перекинуться парой фраз могу с каждым.

— В раздевалке чаще играет латиноамериканская музыка или русская? Кто главный диджей в команде?

— Кучо (прозвище Вильмара Барриоса). Он всегда отвечает за музыку. Всегда тащит с собой колонку — в самолет, автобус, раздевалку. Всегда ставит свои излюбленные песни. Так что в основном играет латиноамериканская. Но и последние хиты российской музыки тоже слушаем. Даже знаем российские слова, — сказал Мантуан Metaratings.ru