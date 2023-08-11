"Урал" вырвал победу у "Спартака" в концовке матча и вышел на первое место в РПЛ

"Спартак" в Екатеринбурге выигрывал 2:1, но пропустил в концовке два мяча и уступил 2:3.

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В пятницу программу четвертого тура РПЛ открывал матч в Екатеринбурге, где встречались находящиеся в верхней части таблицы "Спартак"и "Урал". "Красно-белые" выдали отменный старт, выиграв во всех турнирах пять матчей подряд, хозяева в чемпионате тоже никогда не начинали так удачно - семь очков после трех игр.

Уже на 12-й минуте "Урал" получил право на пенальти после игры рукой у Руслана Литвинова. Но Даниэль Мишкич не сумел переиграть вратаря москвичей Илью Свинова, который дебютировал за команду в РПЛ. И все же в концовке тайма Мишкич исправился и забил, оказавшись первым на отскоке.

Во втором тайме "Спартак" сумел отыграться. После навеса Квинси Промеса Тео Бонгонда точно пробил головой. А на 82-й минуте "красно-белые" повели в счете. Удар Александра Соболева - рикошет от ноши защитника "Урала" - и 1:2.

Однако в концовке "Спартак" снова показал, что команде все же нужно усиление в центр обороны. После очередного стандарта Андрей Егорычев счет сравнял, а на четвертой компенсированной минуте встречи грубо ошибся Свинов, и Эрик Бикфалви принес "Уралу" победу и лидерство в чемпионате.