ПСЖ и «Аль-Хиляль» договорились о трансфере Неймара
Французский ПСЖ и саудовский «Аль-Хиляль» договорились о трансфере бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщил RMC Sport.
Отмечается, что Неймар согласен присоединиться к клубу чемпионата Саудовской Аравии. Ранее появлялась информация, что «Аль-Хиляль» сделал серьёзное предложение нападающему ПСЖ.
Вчера, 12 августа, Неймар не попал в заявку парижан на матч 1-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном». Встреча завершилась вничью — 0:0.
Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Срок соглашения футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В сезоне-2022/2023 31-летний бразилец принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач.
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