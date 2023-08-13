ПСЖ и «Аль-Хиляль» договорились о трансфере Неймара

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Срок соглашения футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В сезоне-2022/2023 31-летний бразилец принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач.