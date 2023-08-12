Экс-футболист сборной Англии назвал имя величайшего в мире игрока

«Месси доставлял мне огромную радость в течение двух десятилетий. Он делает то, что простые смертные не могут сделать. В некотором смысле он прекратил все споры о величайшем игроке», — сказал Линекер.

Месси этим летом сменил свой клуб. После двух лет в «Пари Сен-Жермен» игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с «Интер Майами» и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США Месси отправляли в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату.