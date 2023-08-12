«Реал» нашел замену травмированному Куртуа

«Реал» Мадрид на один сезон арендует у «Челси» голкипера Кепу Арисабалагу. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, соглашение не предусматривает обязательства выкупа. Романо сообщил, что Кепа уже попрощался с партнерами по «Челси».

Арисабалага является игроком «Челси» с 2018 года. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 39 встречах. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кепы оценивается в €18 млн. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года.