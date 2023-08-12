"Краснодар" вышел на первое место в таблице

Футболисты "Краснодара" со счетом 2:0 обыграли "Оренбург" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышли на первое место в таблице чемпионата. Встреча прошла в Оренбурге.

Голы забил Эдуард Сперцян (67-я и 90-я минуты, с пенальти).

"Краснодар" одержал четвертую победу в четырех матчах чемпионата. Команда набрала 12 очков и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата. "Краснодар" остался единственной командой, которая набрала максимально возможное количество очков после четырех игр. "Оренбург" с 1 очком занимает предпоследнюю, 15-ю строчку.