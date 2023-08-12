«Ростов» разгромил «Рубин» в домашнем матче

«Ростов» победил казанский «Рубин» в матче 4 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).

Встреча состоялась в Ростове на Дону и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей отличились Николай Комличенко (52 я минута), Андрей Лангович (78) и Егор Голенков (88).

«Ростов» набрал семь очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице МИР РПЛ, «Рубин» (2) идет на 13 м месте.