«Ростов» разгромил «Рубин» в домашнем матче

«Ростов» победил казанский «Рубин» в матче 4 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).
Встреча состоялась в Ростове на Дону и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей отличились Николай Комличенко (52 я минута), Андрей Лангович (78) и Егор Голенков (88).
«Ростов» набрал семь очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице МИР РПЛ, «Рубин» (2) идет на 13 м месте.
В 5 м туре «Рубин» 18 августа примет самарские «Крылья Советов», «Ростов» на следующий день отправится в гости к «Сочи».