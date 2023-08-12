"Крылья Советов" упустили победу над "Локомотивом" в Москве

Самарские "Крылья Советов" на протяжении всего гостевого матча против "Локомотива" имели огромное преимущество, но в концовке встречи упустили победу - 1:1.

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"Локомотив" в матче четвертого тура РПЛ принимал дома самарские "Крылья Советов". В составе хозяев не было травмированного Артема Дзюбы.

Самарцы довольно быстро завладели преимуществом. Команда Игоря Осинькина здорово оборонялась, выигрывая почти все подборы, создавая моменты у ворот Ильи Лантратова.

После перерыва игра не поменялась. "Локомотив" провел несколько замен, но игру команды они откровенно не усилили. На 60-й минуте гости получили право на пенальти после нарушения в своей штрафной со стороны нападающего Владислава Сарвели. Бенхамин Гарре пробил по центру, и Лантратов свою команду выручил.

После этого вратарь москвичей еще несколько раз оказывался в центре внимания, спасая после многочисленных ошибок партнеров. И все же на 87-й минуте и он оказался бессилен. Гарре точным пасом вывел один на один с вратарем москвичей защитника Николая Рассказова, который пробил точно в угол.