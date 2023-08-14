«Барселона» повторила антирекорд пятидесятилетней давности

Недавно завершился матч 1-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Барселоной». Команды играли на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. «Барселона» сыграла с «Хетафе» вничью со счётом 0:0.

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«Хетафе» уже в четырёх сезонах подряд не даёт «Барселоне» забить на своём стадионе. Последние матчи, в которых каталонцам не удаётся отличиться на «Колисеум Альфонсо Перес», завершались следующим образом: в двух предыдущих встречах счёт также был 0:0, а в сезоне-2020/2021 «Хетафе» выиграл со счётом 1:0.