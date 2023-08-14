КДК РФС ведёт проверку по инциденту с угрозами Дзюбы в адрес журналиста
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) Артур Григорьянц заявил, что проходит провёрка по инциденту с угрозами в адрес журналиста от нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«Будет ли вынесен на разбор эпизод грубого общения Дзюбы с журналистом? Мы проверяем эпизод, пока не могу сказать. Проверка идёт», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».
После матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить реакцию форварда на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами. В «Локомотиве» отреагировали на слова Дзюбы.
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