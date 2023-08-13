Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 600 млн подписчиков в instagram*

Футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал 600 млн подписчиков в американской соцсети, признанной экстремистской в России. Об этом сообщает Benzinga.

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и капитан сборной Португалии активно ведет свой дневник с фото и видео. Количество его подписчиков постоянно растет: в ноябре 2022 года у спортсмена было 500 миллионов читателей.

Второе место по числу фолловеров в той же сети занял аргентинский футболист Лионель Месси. У него 482 млн подписчиков. Певица и актриса Селена Гомес занимает третье место с 427 миллионами.

В топ-10 самых популярных аккаунтов также вошли американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, актер и певец Дуэйн Джонсон, певицы Ариана Гранде и Бейонсе, телеперсона Хлои Кардашьян и певец Джастин Бибер.

Ранее Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Его суммарный доход превысил миллиард долларов.

Футболист также попал в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, имеющий рекордно высокий годовой заработок.