Футболист "Локомотива" получил гражданство Грузии

Полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили получил гражданство Грузии для выступления за сборную страны. Об этом сообщает издание Georgian Footy в X (ранее Twitter) со ссылкой на вице-президента Грузинской федерации футбола Александра Иашвили .

Марадишвили 23 года. С сентября 2021 года он выступает за "Локомотив", до этого представлял ЦСКА. Всего за "Локомотив" он провел 57 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач. Также в его активе 5 матчей в составе сборной России среди игроков до 20 лет и 6 - среди футболистов не старше 21 года.