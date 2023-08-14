Стало известно, когда Арсен Захарян пройдёт медосмотр для «Реала Сосьедад»

Медосмотр полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна перед переходом в испанский «Реал Сосьедад» запланирован на завтра, 15 августа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Ранее о достижении договорённости с «Реалом Сосьедад» по трансферу 20-летнего Захаряна сообщили в руководстве «Динамо». Главный тренер бело-голубых Марцел Личка также подтвердил, что полузащитника уже можно считать игроком испанской команды.

По информации СМИ, сумма трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад» составит около € 12 млн плюс бонусы. Контракт российского полузащитника с испанским клубом будет рассчитан на четыре-пять лет.